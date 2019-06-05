Украина Нафтогаз обязали не повышать тариф на газ для населения - есть постановление Кабмина

2019-06-05 13:16 111

На сегодняшнем заседании Кабмин Гройсмана принял постановление, которым обязал Нафтогаз не повышать цены на газ для населения.

Премьер-министр отметил, что обязательство Украины держать рыночные цены означает, что нельзя отказаться от импортного паритета.

"Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положением. Они накрутили цены до 8 800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700. Это коридор, который отвечает рыночной цене", - сказал он.

Принятым постановлением утверждена формула расчета цены на газ для населения.

Кроме того, Гройсман на заседании обвинил Нафтогаз в искусственном завышении цен на газ для населения.

"В очередной раз я вижу манипуляции по повышению цен на газ. Я считаю, что Нафтогаз утвердил цены выше рыночных (на июнь) и планирует это сделать на июль. Это недопустимо… Мы сегодня принимаем решение, которое вернет их на землю", - сказал премьер.

Напомним, на май Нафтогаз снизил цены на газ для населения до 8 247 грн/тыс. куб. м. При этом на июнь повысил его стоимость до 8 627 грн. Но в июле газ подешевеет на 8%.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Новый состав Кабмина получим в конце августа, - секретарь СНБО Данилюк

2019-05-31 10:39 693

видео Отставка Гройсмана и повышение штрафов для водителей - повестка Верховной Рады

2019-05-30 09:41 9585

Стала известна дата рассмотрения в Раде отставки премьера Гройсмана и его Кабмина

2019-05-27 12:15 1461

В Кабмине назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин

2019-05-25 15:00 1047

Еще новости в разделе "Украина"

Нафтогаз обязали не повышать тариф на газ для населения - есть постановление Кабмина

2019-06-05 13:16 111

Раскрылись подробности массовой гибели украинских солдат в зоне ООС

2019-06-05 12:15 306

видео Убийство ребенка полицейскими: по Украине прошла волна протестов против безнаказанности

2019-06-05 11:42 168

Стала известна точная дата саммита "Украина – ЕС" в Киеве

2019-06-05 10:41 261
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Нафтогаз обязали не повышать тариф на газ для населения - есть постановление Кабмина 2019-06-05 13:16 111
Раскрылись подробности массовой гибели украинских солдат в зоне ООС 2019-06-05 12:15 306
видео Убийство ребенка полицейскими: по Украине прошла волна протестов против безнаказанности 2019-06-05 11:42 168
Стала известна точная дата саммита "Украина – ЕС" в Киеве 2019-06-05 10:41 261

Лента

14:12 Зеленскому в Брюсселе пришлось оправдываться за новости о готовящемся дефолте
13:44 Стало известно при каком условии Украина вступит в НАТО
13:16 Нафтогаз обязали не повышать тариф на газ для населения - есть постановление Кабмина
12:43 "Эти игры бывших меня не интересуют", - Зеленский неожиданно выступил против Коломойского
12:15 Раскрылись подробности массовой гибели украинских солдат в зоне ООС
видео 11:42 Убийство ребенка полицейскими: по Украине прошла волна протестов против безнаказанности
11:14 Фонсека хочет уйти из "Шахтера" - "Рома" уже предложила ему трехлетний контракт
10:41 Стала известна точная дата саммита "Украина – ЕС" в Киеве
10:13 Из-за гибели солдат на Донбассе Владимир Зеленский обратился к Путину через Facebook
КАРТА 09:39 На Донбассе сепаратисты применили ракетные комплексы - много жертв и раненых