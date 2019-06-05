Украина Нафтогаз обязали не повышать тариф на газ для населения - есть постановление Кабмина

2019-06-05 13:16 111

На сегодняшнем заседании Кабмин Гройсмана принял постановление, которым обязал Нафтогаз не повышать цены на газ для населения.

Премьер-министр отметил, что обязательство Украины держать рыночные цены означает, что нельзя отказаться от импортного паритета.

"Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положением. Они накрутили цены до 8 800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700. Это коридор, который отвечает рыночной цене", - сказал он.

Принятым постановлением утверждена формула расчета цены на газ для населения.

Кроме того, Гройсман на заседании обвинил Нафтогаз в искусственном завышении цен на газ для населения.

"В очередной раз я вижу манипуляции по повышению цен на газ. Я считаю, что Нафтогаз утвердил цены выше рыночных (на июнь) и планирует это сделать на июль. Это недопустимо… Мы сегодня принимаем решение, которое вернет их на землю", - сказал премьер.

Напомним, на май Нафтогаз снизил цены на газ для населения до 8 247 грн/тыс. куб. м. При этом на июнь повысил его стоимость до 8 627 грн. Но в июле газ подешевеет на 8%.