Медведев перечислил Киеву условия по транзиту газа

Одним из условий продолжения транзита газа через Украину требует отказа от судебных споров, заявил российский премьер.
Россия готова продолжить транзит газа через Украину, но для этого Киев должен отказаться от судебных споров. Об этом в среду, 5 июня, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
"Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы", - сказал Медведев.
"И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон - то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик", - подчеркнул российский премьер.
Кроме того, продолжил он, должно быть определено, "каким образом будет управляться газотранспортная система Украины", а также решен целый ряд других вопросов.
По словам Медведева, транзит российского газа через Украину сохранится, если новые власти страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.