Политика Медведев перечислил Киеву условия по транзиту газа

2019-06-05 16:30 186

Одним из условий продолжения транзита газа через Украину требует отказа от судебных споров, заявил российский премьер.

Россия готова продолжить транзит газа через Украину, но для этого Киев должен отказаться от судебных споров. Об этом в среду, 5 июня, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

"Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы", - сказал Медведев.

"И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон - то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик", - подчеркнул российский премьер.

Кроме того, продолжил он, должно быть определено, "каким образом будет управляться газотранспортная система Украины", а также решен целый ряд других вопросов.

По словам Медведева, транзит российского газа через Украину сохранится, если новые власти страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями", - сказал Медведев. В этом случае, заключил он, "такого рода транзит сохранится".

Напомним, ранее директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко сообщил, что на переговорах Газпрому будет предложено забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год на срок в примерно 10 лет.



Как известно, контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали.