Политика В Минске готовят новое перемирие на Донбассе

2019-06-05 19:00 183

Представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма уверен, что "будут подвижки" по пленным морякам.

В Минске на встрече трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полпред РФ на переговорах Бориса Грызлова в среду, 5 июня.

"Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня", – сказал он по итогам заседания контактной группы.

При этом, по словам Грызлова, есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия.

При анализе ситуации с разведением сил в районе Станицы Луганской, как подчеркнул Грызлов, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ было отмечено, что на данном участке с 28 мая не было зафиксировано обстрелов.

"Тем самым созданы условия для разведения сил на данном участке, – подчеркнул он. – В связи с чем сторонами конфликта было принято решение о разведении сил в районе Станицы Луганская 10 июня".

Также Грызлов отметил важность того, чтобы украинская сторона "выполнила обязательства по освобождению удерживаемых лиц, которых должны были вернуть на Донбасс еще в декабре 2017 года. "Смена власти в Киеве не освобождает от выполнения этих и других взятых ранее обязательств", – заключил он.

В свою очередь представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма уверен в том, что прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами будет решен.

"Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее", – сказал он после заседания ТКГ.

По словам Кучмы, на заседании также поднимался вопрос об украинских моряках, находящихся под арестом в РФ. "Я также уверен, что подвижки обязательно будут", – подчеркнул он.

Напомним, за сутки 4 июня на Донбассе зафиксировали 20 обстрелов со стороны сепаратистов. Три бойца ВСУ погибли и еще три были ранены.

Утром в среду президент Украины Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.