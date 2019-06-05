Украина Появились новые подробности убийства пятилетнего мальчика

2019-06-05 20:30 183

 

Пятилетнему мальчику Кириллу, в которого стреляли полицейские в Переяславе-Хмельницком, не проводили рентген-диагностику в больнице в течение 6 часов. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время заседания Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности по расследованию убийства мальчика работниками полиции.

Так, в полицию поступило сообщение о раненном ребенке в пятницу, 31 мая, в 16:55. Однако на тот момент обстоятельства полученной травмы были неизвестны. Лишь в 22:30 мальчику провели рентген-исследование, которое показало, что голове у Кирилла находится инородное тело, а в черепе имеется входное отверстие.

В это время офицер полиции Медуниця, находившийся на месте, предположил, что мальчик получил пулевое ранение. Он позвонил в отдел полиции и поднял его по тревоге.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили стеклянные бутылки и две гильзы, которые лежали возле дома одного из полицейских и недалеко от того места, где упал Кирилл. При этом правоохранители узнали, что

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение - ред.). Было принято решение вместе с местным прокурором проводить неотложные обыски.

В субботу, 1 июня, около 4:00 были установлены двое полицейских и доставлены в отдел полиции. При этом стало известно, что задержанные не проходили проверку на состояние опьянения.

"По поводу установления состояния алкогольного опьянения - действительно, подозреваемые, в то время задержанные, отказались от прохождения исследования и предоставления экспериментальных образцов. Факт опьянения устанавливается нами только путем проведения допросов. Те лица, которые уже опрошены и находились в кругу их общения, подтвердили этот факт", - отметил директор ГБР Роман Труба.

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