Украина документ Отставка Арсена Авакова: Петиция с требованием уволить министра набрала больше 25 тыс голосов

2019-06-06 11:13 177

Петиция с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова, размещенная на сайте президента, по состоянию на данное время уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Петицию о немедленном отстранении Авакова от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением подал гражданин Украины Роман Василенко. Доступным для подписания требование стало 2 июня.

При этом важно понимать, что президент не имеет права своим указом уволить министра внутренних дел, поскольку это в компетенции Верховной Рады. Для этого необходимо 226 голосов народных депутатов.

Напомним, 3 июня в киевской больнице умер пятилетний мальчик Кирилл Тлявов, который 31 мая получил пулевое ранение в голову во дворе собственного дома в Переяслав-Хмельницком. В причастности к инциденту подозревают двух работников полиции, которые по решению суда находятся под стражей. Гибель ребенка получила широкий резонанс. В стране прошли акции протеста с требованием справедливого расследования и отставки главы МВД. Пока свою вину в трагедии осознал только один офицер МВД, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об увольнении и попросил направить его на передовую в зону ООС на Донбасс. Сам Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством ребенка.

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