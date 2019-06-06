Украина У Филарета заявили, что Собор о создании ПЦУ не имел юридической силы

2019-06-06 14:45 249

В Украинской православной церкви Киевского патриархата заявили, что проведенный 15 декабря 2018 года поместный собор являлся ситуативным собранием, решения которого не имеют юридической силы.

Так в УПЦ КП отреагировали на видео, на котором почетный патриарх Филарет подписывает документ о ликвидации Киевского патриархата.

"Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед объединительным собором, которое по требованию для участия в объединительном соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняло формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы", – говорится в сообщении УПЦ КП.

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В пресс-службе церкви отметили, что проведение собора сопровождалось рядом нарушений, а значит "не может называться поместным собором и нести ту же властную силу".

"Принятие решения о ликвидации или продолжении существования Киевского патриархата имеет исключительное право действительный поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата. Сформированный и проведенный согласно уставу УПЦ КП, который и создал эту церковь. Такого поместного собора не было, а значит Киевский патриархат продолжает существовать, тем более, что он зарегистрирован в государственных органах", – указали в УПЦ КП.

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