Украина Телефонные террористы массово "заминировали" ТРЦ, детсады и больницы Киева

2019-06-06 14:16 294

По столице сегодня снова прокатилась волна ложных сообщений о минировании. В Киеве опять "заминированы" десятки объектов, сообщает паблик dtp.kiev.ua в ФБ. 

Какими бы невероятными не казались угрозы, силоким приходится все проверять по полной процедуре.

Может пора вводить карательные меры против минеров?

На почту Департамента Патрульной полиции пришло сообщение об очередном минировании. На этот раз список стал ще более длинным:

ТЦ: Lavina, Globus, Skymall, ArtMall

Дитячі садочки: Теремок, Незабудка, Родничок, Ёлочка, Сказочный городок, Рассвет.

Больницы: на Волынской, 21, на Димеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3, на Коновальца, 34А.

Общепиты: Київська перепічка, Шаурма у Самира (Бессарабский рынок), блинчики возле Панаса, кафе Ярославна.

Гипермаркеты: Эпицентр, Ашан, АТБ, Fozzy и Мегамаркет.

 

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