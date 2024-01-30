ВОЙНА В Украине Украинцев предупредили о фейковых письмах якобы о передаче территорий рашистам

2024-01-30 12:27

На электронные страницы украинцев начали приходить фейковые письма якобы о передаче рашистам части территорий. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

На электронные ящики украинцев начали приходить сообщения якобы от Офиса президента Украины. В них речь идет о "прекращении огня" и "передаче стране-агрессору части территорий". На самом деле распространяемые сообщения - фейк российской ИПСО, цель которой - повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства", - говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации и киберполиция призывают украинцев не переходить за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс, а также никогда не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.

"Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах государственных органов", - подчеркнули в Центре.

subscriber subscriber

Еще по теме

Рашисты в очередной раз ударили по больнице Херсона, есть пострадавшие

2024-01-24 15:38

В ВСУ с юмором отреагировали на волну фейков о сбитых в Украине истребителях F-16

2023-12-26 10:26

Украинцев предупредили о волне дезинформации против высшего руководства страны

2023-12-07 10:27

Украинцев предупредили о волне фейков о приостановке обменов военнопленными

2023-12-04 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцев предупредили о фейковых письмах якобы о передаче территорий рашистам

2024-01-30 12:27

В УКРАИНЕ В 2023 ГОДУ РОДИЛОСЬ САМОЕ НИЗКОЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СТРАНЫ

2024-01-30 09:24

Авиация ВСУ нанесла серию ударов по местам сосредоточения солдат, вооружения и военной техники врага

2024-01-30 08:25

роССияне заявили о захвате Табаевки под Купянском. В ВСУ опровергли

2024-01-29 19:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцев предупредили о фейковых письмах якобы о передаче территорий рашистам 2024-01-30 12:27
В УКРАИНЕ В 2023 ГОДУ РОДИЛОСЬ САМОЕ НИЗКОЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СТРАНЫ 2024-01-30 09:24
Авиация ВСУ нанесла серию ударов по местам сосредоточения солдат, вооружения и военной техники врага 2024-01-30 08:25
роССияне заявили о захвате Табаевки под Купянском. В ВСУ опровергли 2024-01-29 19:15