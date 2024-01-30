ВОЙНА В Украине Украинцев предупредили о фейковых письмах якобы о передаче территорий рашистам

2024-01-30 12:27

На электронные страницы украинцев начали приходить фейковые письма якобы о передаче рашистам части территорий. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

На электронные ящики украинцев начали приходить сообщения якобы от Офиса президента Украины. В них речь идет о "прекращении огня" и "передаче стране-агрессору части территорий". На самом деле распространяемые сообщения - фейк российской ИПСО, цель которой - повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства", - говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации и киберполиция призывают украинцев не переходить за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс, а также никогда не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.

"Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах государственных органов", - подчеркнули в Центре.