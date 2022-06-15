ВОЙНА В Украине ВСУ контролируют промзону Северодонецка, пути сообщения с городом остаются

2022-06-15 20:30

Из-за разрушения трех мостов через Северский Донец логистика усложнилась, однако Северодонецк окончательно не потерял сообщение с контролируемой Украиной территорией.

Об этом в Фейсбуке сообщил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

«Россияне пытаются штурмовать город по нескольким направлениям. Украинские военные контролируют промышленную зону и время от времени осуществляются мероприятия по вытеснению врага из центра города. Россияне прокладывают дорогу трупами своих же солдат. Из-за подрыва мостов усложнилась логистика, однако пути сообщения с Северодонецком остаются», - отметил Стрюк.

Гуманитарная ситуация в городе критическая, поскольку до начала уличных боев здесь оставались около 10 тысяч мирных жителей. Сколько их здесь сегодня, подсчитать сложно.

Городская администрация готовит к работе центр предоставления гуманитарной помощи для переселенцев, которые сумели выехать из Северодонецка и теперь имеют проблемы с обустройством на новом месте жительства.