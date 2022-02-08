Политика Кулеба прокомментировал сообщения СМИ о скором вторжении России

2022-02-08 17:20

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал различные сообщения СМИ относительно предполагаемых сроков вторжения войск Российской Федерации в Украину, передает УНИАН.

Сообщается, что об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок по итогам их переговоров в Киеве.

"Не надо пугать украинцев войной. Мы ведем эту войну с 2014 года. Мы многое пережили. Мы знаем, что такое друзья, которые погибли. Мы знаем, что такое пленные. Мы знаем, что такое разрушенная инфраструктура. Мы видели кавалькады машин скорой помощи, которые везут раненых в госпиталь в Киеве. Знаем, что такое сдавать кровь для этих раненых. Поэтому не надо нас пугать войной. Мы готовы ко всему. Если Россия нам навяжет очередную фазу военного конфликта, то мы будем бороться. Но до этого мы будем сохранять абсолютно холодное спокойствие и сконцентрированность", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что сейчас для России базовый сценарий заключается в дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

"Для этого Россия использует военную эскалацию, кибератаки, распространение дезинформации и вбивание клина между Украиной и ее международными партнерами. И я хочу подтвердить то, что сказала Анналена Бербок: что никому не удастся вбить клин между Украиной и Германией. Так же я хочу заявить, что никому, как бы кто ни пытался в Российской Федерации, не удастся вбить клин между Украиной и ее партнерами. А это делают сейчас как Россия, так и пророссийские политики в соответствующих странах, добавляя давление с другой стороны", - подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что Украина не исключает ни одного сценария развития событий, и в этих сложных условиях вынуждена готовиться к каждому из этих сценариев.