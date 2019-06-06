Политика Кучма срочно обратился к украинцам с заявлением о Донбассе: «Почитайте решение…»

2019-06-06 17:00 201

 

Бывший президент Украины Леонид Кучма рассказал, что на самом деле думает об экономической блокаде оккупированных частей Донбасса

Об этом он сообщил во время проведения пресс-конференции, которая проходила в Администрации президента.

«Нет никакой экономической блокады. Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны, и потом указ Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая это блокада?», — отметил он.

При этом, утверждает Кучма, через пункты пропуска на Донбассе каждый день проходят тысячи людей.

«Если сегодня такая проблема есть – это так, временно. Эти вопросы возникают каждый раз на контактной группе. Мы четко заявляем: движение должно быть двухсторонним», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Леонид Кучма предложил снять блокаду с захваченных боевиками территорий Донбасса. О новом предложении по урегулировании ситуации в ОРДЛО рассказал 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске Мартин Сайдик.

Он сообщил, что уже на следующем заседании ТКГ будет рассмотрено предложение Кучмы о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Предложение было сделано от господина Кучмы. И это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — заявил Сайдик.

Он также заявил, что введение в марте 2017 года экономической блокады на Донбассе способствовало разрыву отношений между сторонами.

 «Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении. Снятие блокады — это был бы большой прогресс», — заявил Сайдик.
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Второй день подряд ВСУ несет потери в зоне ООС на Донбассе

2019-06-06 11:42 396

Кучма раскрыл неожиданные детали нового соглашения о перемирии на Донбассе

2019-06-06 09:11 9738

Туск сделал заявление по Украине после встречи с Зеленским

2019-06-05 21:30 798

В Минске готовят новое перемирие на Донбассе

2019-06-05 19:00 657

Еще новости в разделе "Политика"

Климкин прокомментировал ситуацию с плагиатом фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко

2019-06-06 18:30 30

Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака

2019-06-06 18:00 117

Супрун отреагировала на нелестный отзыв Зеленского

2019-06-06 17:30 132

Кучма срочно обратился к украинцам с заявлением о Донбассе: «Почитайте решение…»

2019-06-06 17:00 201
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Климкин прокомментировал ситуацию с плагиатом фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко 2019-06-06 18:30 30
Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака 2019-06-06 18:00 117
Супрун отреагировала на нелестный отзыв Зеленского 2019-06-06 17:30 132
Кучма срочно обратился к украинцам с заявлением о Донбассе: «Почитайте решение…» 2019-06-06 17:00 201

Лента

18:30 Климкин прокомментировал ситуацию с плагиатом фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко
18:00 Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака
17:30 Супрун отреагировала на нелестный отзыв Зеленского
17:00 Кучма срочно обратился к украинцам с заявлением о Донбассе: «Почитайте решение…»
16:28 ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАВИЛО ТОЧКУ В ДИСКУССИИ О ДАТЕ ВВЕДЕНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, - ЭКСПЕРТ
документ 15:46 Генпрокуратура обвинила Ющенко в передаче резиденции Межигорье Януковичу
15:14 Патрульный самолет США Poseidon провел разведку у побережья оккупированного Крыма
14:45 У Филарета заявили, что Собор о создании ПЦУ не имел юридической силы
14:16 Телефонные террористы массово "заминировали" ТРЦ, детсады и больницы Киева
13:30 Застреливших ребенка полицейских уволили почти через неделю после инцидента