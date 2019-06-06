Политика Кучма срочно обратился к украинцам с заявлением о Донбассе: «Почитайте решение…»

2019-06-06 17:00 201

Бывший президент Украины Леонид Кучма рассказал, что на самом деле думает об экономической блокаде оккупированных частей Донбасса

Об этом он сообщил во время проведения пресс-конференции, которая проходила в Администрации президента.

«Нет никакой экономической блокады. Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны, и потом указ Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая это блокада?», — отметил он.

При этом, утверждает Кучма, через пункты пропуска на Донбассе каждый день проходят тысячи людей.

«Если сегодня такая проблема есть – это так, временно. Эти вопросы возникают каждый раз на контактной группе. Мы четко заявляем: движение должно быть двухсторонним», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Леонид Кучма предложил снять блокаду с захваченных боевиками территорий Донбасса. О новом предложении по урегулировании ситуации в ОРДЛО рассказал 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске Мартин Сайдик.

Он сообщил, что уже на следующем заседании ТКГ будет рассмотрено предложение Кучмы о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Предложение было сделано от господина Кучмы. И это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — заявил Сайдик.

Он также заявил, что введение в марте 2017 года экономической блокады на Донбассе способствовало разрыву отношений между сторонами.

«Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении. Снятие блокады — это был бы большой прогресс», — заявил Сайдик.