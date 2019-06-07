Украина У Авакова признали, что тысячи уволенных силовиков легко восстановились через суд

2019-06-07 13:16 261

Из структур МВД были уволены 4700 работников с формулировкой "не соответствует занимаемой должности, невозможно работать в полиции", однако более трех тысяч из них вскоре восстановилось через суд и получили денежную компенсацию 

Как заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире украинского телеканала, при создании Нацполиции аттестационными комиссиями были уволены из органов внутренних дел 4700 работников с формулировкой "не соответствует занимаемой должности, невозможно работать в полиции".

"К сожалению, я хочу констатировать, что чуть более 3100 восстановились в Национальной полиции по решениям окружных административных судов. Мы также были вынуждены выплатить денежную компенсацию за вынужденный прогул", – рассказал Князев.

Напомним, один из подозреваемых в убийстве ребенка полицейский был уволен из правоохранительных органов за служебное несоответствие в 2015 году, однако впоследствии восстановился через суд.

1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с пулевым ранением головы, которое он получил во дворе своего дома. Позже стало известно, что к инциденту причастны минимум два работника полиции, которые решили пострелять. Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер. Позже глава полиции Киевской области подал в отставку. Министр МВД Арсен Аваков отказался уходить в отставку.

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