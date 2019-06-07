Украина В Украину вернули детей, рожденных суррогатными матерями

2019-06-07 19:33 327

В Украину прилетел самолет с детьми, которых незаконно отдали приемным семьям. Их родителей подозревают в торговле детьми. 

Сегодня ночью, 7 июня, 10 детей семьи Сусляк вернулись в Украину. Пока их родители находятся под стражей, дедушка и бабушка будут заниматься их воспитанием.

Дедушка детей сообщил журналистам, что будет заботиться о них, но маму заменить не сможет. Он считает обвинение в отношении матери своих внуков нелепым.

"Это просто нелепое обвинение. Я уверен, я верю, что правда будет найдена. Мы отдадим детям все, что сможем отдать, но маму мы не заменим", - сказал дедушка детей.

Напомним, 10 детей, 7 из которых были рождены в течение года суррогатными матерями, их родители-украинцы передали двум приемным семьям (по 5 детей в каждую). Родителей задержали правоохранители, их подозревают в торговле детьми. Впоследствии уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба полетел в Грузию и договорился о передаче детей на территорию Украины.

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