Курьезы Девушка заснула в кинотеатре свободной, а проснулась уже невестой

2019-06-07 15:46 180

Жительница Малайзии уснула на сеансе в кинотеатре, а когда проснулась, обнаружила рядом с собой очаровательного молодого человека, держащего ее за руку. 

Девушка уточнила, что уснула во время одного из музыкальных номеров. А когда проснулась, ее руку уже держал загадочный незнакомец. Она вначале попыталась вырвать ее, однако молодой человек не отпустил.

Они так и просидели весь сеанс, держась за руки. После этого мужчина покинул кинотеатр, не сказав девушке ни слова.

Тем не менее, она не сдалась и разыскала незнакомца в Сети и поинтересовалась, почему он не оставил ей свои контакты. В ответ молодой человек пригласил ее на свидание и поставил лайк под ее публикацией, где она поведала свою необычную историю.

"Я хотела бы поблагодарить своего друга, который не смог пойти со мной в кино, за то, что я встретила этого парня!", - заявила малазийка.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Кабмине назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин

2019-05-25 15:00 1062

Ученые выяснили, что кофе вредит мужскому здоровью

2019-05-11 11:30 1323

видео "Будьте мужиком, я жду" - Порошенко записал видеообращение к Зеленскому

2019-04-05 09:12 2163

Нумерологи объяснили, почему нельзя брать фамилию мужа

2019-02-23 13:30 2712

Еще новости в разделе "Курьезы"

Девушка заснула в кинотеатре свободной, а проснулась уже невестой

2019-06-07 15:46 180

Жертва Игры престолов: Кит Харингтон лечится от тяжелого стресса, агрессии и алкоголизма

2019-05-30 12:15 1263

"Надо идти к дронам", - самые загадочные фразы и факапы из выступления Зеленского

2019-05-24 09:12 2085

фото Самолет правительства Германии сломался в третий раз за три месяца

2019-05-20 14:16 1422
Все статьи раздела "Курьезы"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

Девушка заснула в кинотеатре свободной, а проснулась уже невестой 2019-06-07 15:46 180
Жертва Игры престолов: Кит Харингтон лечится от тяжелого стресса, агрессии и алкоголизма 2019-05-30 12:15 1263
"Надо идти к дронам", - самые загадочные фразы и факапы из выступления Зеленского 2019-05-24 09:12 2085
фото Самолет правительства Германии сломался в третий раз за три месяца 2019-05-20 14:16 1422

Лента

16:28 От сердечного приступа умер шестикратный лауреат Grammy Dr. John
15:46 Девушка заснула в кинотеатре свободной, а проснулась уже невестой
15:14 Банкиры опасаются нового поколения хакеров - в сфере киберпреступлений смена элит
14:43 Впервые в истории Израиля министром юстиции назначен открытый гей
14:15 Зеленский уверен, что Москва потеряла контроль над сепаратистами Донбасса
13:42 С вещами на выход: Сегодня Тереза Мэй официально освобождает свой пост
13:16 У Авакова признали, что тысячи уволенных силовиков легко восстановились через суд
12:41 Зеленский на следующей неделе попытается уволить генпрокурора Луценко
12:15 В Раде огласили условия рассмотрения поданных президентом законопроектов
11:40 Фонсека хочет уйти из "Шахтера" - "Рома" уже предложила ему трехлетний контракт