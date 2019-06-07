Курьезы Девушка заснула в кинотеатре свободной, а проснулась уже невестой

2019-06-07 15:46 180

Жительница Малайзии уснула на сеансе в кинотеатре, а когда проснулась, обнаружила рядом с собой очаровательного молодого человека, держащего ее за руку.

Девушка уточнила, что уснула во время одного из музыкальных номеров. А когда проснулась, ее руку уже держал загадочный незнакомец. Она вначале попыталась вырвать ее, однако молодой человек не отпустил.

Они так и просидели весь сеанс, держась за руки. После этого мужчина покинул кинотеатр, не сказав девушке ни слова.

Тем не менее, она не сдалась и разыскала незнакомца в Сети и поинтересовалась, почему он не оставил ей свои контакты. В ответ молодой человек пригласил ее на свидание и поставил лайк под ее публикацией, где она поведала свою необычную историю.

"Я хотела бы поблагодарить своего друга, который не смог пойти со мной в кино, за то, что я встретила этого парня!", - заявила малазийка.