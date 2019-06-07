Детали Умственно отсталый и ватник – так охарактеризовали харьковского депутата Дмитрия Святаша его избиратели

2019-06-07 17:15 405

 

Так, жители Харькова подвергли острой критике народного депутата от партии “Возрождение” Дмитрия Святаша за громкое обещание вернуть на ближайшей сессии Харьковского городского совета проспекту Петра Григоренко наименование Маршала Жукова.

При этом, “под горячую руку Святаша” попал и областной совет, который, по мнению политика, попускает деятельность фашистов (вандалов-националистов), которые разрушили  памятник.

Однако, Дмитрий Святаш уже не первый раз жестко критикует националистов и оскорбляет жителей Украины за что неоднократно был обвинен в сепаратизме. Так, в 2014 году комментируя факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры, Дмитрий Святаш на своей странице в Facebook отметил, что в Харькове лично для него Бандера, Шухевич и Савур фашистские прихвостни, убийцы, душегубы и подонки, как все те, кто разделяет их политику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранее, по сообщению Александра Леоненко в социальных сетях, Дмитрий Святаш оскандалился, поздравляя Украину с Днем Независимости. На поздравительной открытке, которая была расклеенная по Киеву перед торжеством, отсутствовал аннексированный Крым, а также Луганская и Донецкая область, на территории, которых и сейчас продолжаются боевые действия.

 

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Умственно отсталый и ватник – так охарактеризовали харьковского депутата Дмитрия Святаша его избиратели 2019-06-07 17:15 405

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