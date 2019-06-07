Украина После проверок от служебных обязанностей отстранили 10 начальников отделов полиции

2019-06-08 13:00 162

 

По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Игорь Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"По результатам этих проверок назначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения, - безальтернативное увольнение из органов полиции", - отметил Игорь Клименко.

Он также добавил, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения - привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования - к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.

При этом в пресс-службе добавили, что проверки в полицейских подразделениях провели сотрудники Управления инспекции по личному составу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции.

Напомним, из-за смерти 5-летнего мальчика руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранены от исполнения служебных обязанностей.

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