Украина Налоговики, которые стали инвалидами на службе, получат право на статус ветерана войны

2019-06-08 14:00 132

Кировоградский окружной административный суд при рассмотрении дела № 1140/2362/18 пришел к выводу, что налоговые милиционеры имеют право оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны в случаях получения травмы во время выполнения служебных обязанностей в военное и мирное время. Об этом информирует Юрлига.

Решение от 27 мая обязывает управление соцзащиты населения повторно рассмотреть заявление о предоставлении статуса лица с инвалидностью в результате войны и выдаче бессрочного удостоверения с учетом правовой оценки, предоставленной судом.

Установлено, что лицо, проходившее службу в налоговой милиции Государственной фискальной службы, во время которой получило травму, связанную с выполнением служебных обязанностей и повлекшую инвалидность, имеет право на бессрочное удостоверение инвалидности в результате войны.

Суд считает, что хотя в перечне правоохранительных и военных органов, которые могут получить статус ветерана войны, не указана ГФС (Закон о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты), государство уравняло правовой и социальный статус и защиту работника милиции органов внутренних дел и работника налоговой милиции.

Оба считались правоохранителями, что следует из анализа заданий, которые выполняли органы внутренних дел и налоговая милиция.

Закон принимался в 2003 году, а Служба образована в 2014 году. Вместе с тем, суд не нашел оснований для оправдания дискриминации - разного отношения к работникам налоговой милиции Службы и милиционеров органов внутренних дел, так как обе категории являются правоохранителями, проходили службу на основании одного нормативно-правового акта и на них распространялись гарантии социальной и правовой защиты, установленные одним законом.