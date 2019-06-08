Украина Налоговики, которые стали инвалидами на службе, получат право на статус ветерана войны

2019-06-08 14:00 132

 

Кировоградский окружной административный суд при рассмотрении дела № 1140/2362/18 пришел к выводу, что налоговые милиционеры имеют право оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны в случаях получения травмы во время выполнения служебных обязанностей в военное и мирное время. Об этом информирует Юрлига.

Решение от 27 мая обязывает управление соцзащиты населения повторно рассмотреть заявление о предоставлении статуса лица с инвалидностью в результате войны и выдаче бессрочного удостоверения с учетом правовой оценки, предоставленной судом.

Установлено, что лицо, проходившее службу в налоговой милиции Государственной фискальной службы, во время которой получило травму, связанную с выполнением служебных обязанностей и повлекшую инвалидность, имеет право на бессрочное удостоверение инвалидности в результате войны.

Суд считает, что хотя в перечне правоохранительных и военных органов, которые могут получить статус ветерана войны, не указана ГФС (Закон о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты), государство уравняло правовой и социальный статус и защиту работника милиции органов внутренних дел и работника налоговой милиции.

Оба считались правоохранителями, что следует из анализа заданий, которые выполняли органы внутренних дел и налоговая милиция.

Закон принимался в 2003 году, а Служба образована в 2014 году. Вместе с тем, суд не нашел оснований для оправдания дискриминации - разного отношения к работникам налоговой милиции Службы и милиционеров органов внутренних дел, так как обе категории являются правоохранителями, проходили службу на основании одного нормативно-правового акта и на них распространялись гарантии социальной и правовой защиты, установленные одним законом.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Закрепились на новых позициях: стали известны детали успеха ВСУ на Донбассе

2019-05-14 20:30 2211

Стали известны даты выхода трех новых эпизодов Звездных войн

2019-05-08 15:14 969

Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса без войны

2019-05-02 21:00 1107

видео Волкер заявил, что Россия продолжит тестировать инструменты гибридной войны, независимо от президента Украины

2019-04-06 13:00 1383

Еще новости в разделе "Украина"

Налоговики, которые стали инвалидами на службе, получат право на статус ветерана войны

2019-06-08 14:00 132

После проверок от служебных обязанностей отстранили 10 начальников отделов полиции

2019-06-08 13:00 159

Погода приготовила для украинцев опасный "сюрприз": опубликована карта

2019-06-08 10:30 405

Бизнес Порошенко в Литве несет убытки - уволены две трети сотрудников

2019-06-07 21:36 723
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Налоговики, которые стали инвалидами на службе, получат право на статус ветерана войны 2019-06-08 14:00 132
После проверок от служебных обязанностей отстранили 10 начальников отделов полиции 2019-06-08 13:00 159
Погода приготовила для украинцев опасный "сюрприз": опубликована карта 2019-06-08 10:30 405
Бизнес Порошенко в Литве несет убытки - уволены две трети сотрудников 2019-06-07 21:36 723

Лента

15:00 Трамп раскритиковал NASA за разговоры о полетах на Луну
14:30 От Зеленского требуют объяснить заявление о контроле РФ на Донбассе
14:00 Налоговики, которые стали инвалидами на службе, получат право на статус ветерана войны
13:30 Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского
13:00 После проверок от служебных обязанностей отстранили 10 начальников отделов полиции
12:30 Обновленное приложение к Соглашению об ассоциации Украины и ЕС: Коболев объяснил суть
12:00 Генштаб: ВСУ не нужно разрешение на ответный огонь
11:30 Назван испанец, который заменит Фонсеку на посту главного тренера Шахтёра
11:00 Луценко заявил об открытии трех дел из-за заявлений Кучмы по Донбассу
10:30 Погода приготовила для украинцев опасный "сюрприз": опубликована карта