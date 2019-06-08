Украина В ООС пояснили, как пользуются правом ведения огня

2019-06-09 12:00 114

 

Командиры подразделений имеют право применять оружие в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению.

Командование операции Объединенных сил опровергает информацию о запрете военным на Донбассе вести огонь на предупреждение в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению.

"Сообщаем украинскому обществу, что трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Командование ООС, "со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновение угрозы потери нашей территории".

В сообщении подчеркивается, что оружие применяется правильно, исходя из характера и степени угрозы.

Военные напомнили, что 7 июня после полуночи сепаратисты открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Нацгвардии в районе Новолуганского. Вследствие вражеского обстрела погибли два военнослужащих и одиннадцать бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.

"Мы имеем неопровержимые доказательства применения противником артиллерии 122-мм, запрещенной минскими договоренностями. По всем признакам действий противника, это была заранее спланированная операция", – сказано в сообщении.

Отмечается, что батарея сепаратистов в составе 4-х САУ 2С1 Гвоздика вышла на заранее подготовленные позиции вблизи жилых домов. В течение 5-ти минут было выпущено около 30 снарядов по украинским позициям и сразу по окончании огня батарея переместилась в жилую зону Горловки.

По данным украинской разведки огонь батареи боевиков корректировался с использованием БПЛА и радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы Зоопарк.

Огневая позиция вражеской батареи была зафиксирована с помощью технических средств артиллерийской разведки ООС сразу с первыми выстрелами.

"С целью подавления огня противника, объединенными силами был открыт огонь из минометов и других огневых средств по выявленным и плановым целям. До 3.50 все вражеские цели были уничтожены или вынуждены прекратить огневую деятельность, что свидетельствует о постоянной готовности и способности объединенных сил оказывать достойный и своевременный отпор врагу. Итак, силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору", – резюмировали в штабе ООС.

Отметим, за минувшие сутки на Донбассе резко выросло количество обстрелов. Позиции военных обстреляли 28 раз, двое бойцов ООС погибли, 12 получили ранения.

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