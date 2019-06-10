Политика Госдеп США вмешался в политический кризис в Молдове

2019-06-10 14:16 216

Госдеп США назвал выборы в Молдове конкурентными и призвал стороны политического конфликта в стране к диалогу.

"Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдавии проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства", − отметили в Госдепе.

В заявлении ведомства также подчеркивается, что США продолжат поддержку "демократического будущего для Молдовы и ее граждан".

Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов из-за того, что законодатели в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство.

В субботу, 8 июня, партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство и назначили нового премьера.

Конституционный суд объявил эти решения незаконными и временно отстранил от должности президента Игоря Додона.

В воскресенье, 9 июня, премьер-министр Павел Филип, которого КС назначил и.о. главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.