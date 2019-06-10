Политика Опубликованы позиции Украины и РФ по спору в Гааге

2019-06-10 16:30 78

 

Арбитражный трибунал будет разбирать дело о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Позиции Украины и России относительно юрисдикции Арбитражного трибунала, заседания которого начались сегодня, опубликовала пресс-служба МИД Украины.

"10 июня 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда опубликованы позиции Украины и Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - сказано в публикации МИД.

Свои возражения касательно наличия у Арбитражного трибунала юрисдикции рассматривать дело неоднократно высказывала Россия. В частности, РФ ссылается на то, что трибунал не может определять суверенитет государства на суше.

"Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма", – поясняет украинский МИД.

Украина подчеркивает, что с 1991 года Крым был общепризнанной частью Украины. Таковым его признавала и Россия.

Россия также ссылается на то, что этот спор касается военной деятельности Украины, но в МИД это отрицают и напоминают о значительном финансовом ущербе, который Украина получила из-за конфликта в Керченском проливе.

"В этом арбитраже Украина просит трибунал растолковать и применить Конвенцию для определения правовых последствий морского поведения России. Спор касается толкования и применения UNCLOS, серьезных нарушений Конвенции Россией, цель Украины в этом арбитраже возмещение за этот серьезный морской ущерб", - истолковали свою позицию в МИД Украины.

Ранее в МИД пояснили важность новых слушаний в Гааге.

На прошлой неделе в Международном суде ООН состоялись слушания относительно предыдущих возражений РФ (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение суда должно быть принято до конца года.

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