Украина Аллергологи рекомендуют украинцам отказаться от чая из ромашки и календулы

2019-06-10 17:00 36

 

На этой неделе риск возникновения аллергии в Украине останется умеренным и высоким, особенно - на Западе и Северо-Западе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.

Тем, у кого диагностирована аллергия к пыльце амброзии, полыни, подсолнечника и других растений семейства астровых, настоятельно не рекомендуется нюхать ромашку, которая сейчас активно цветет в лесной и лесостепной зонах. Пыльца астровых имеет шипы, а потому легко цепляется к слизистой носа, разбухает и выделяет аллергены.

Из-за перекрестной аллергенности белков ромашки с белками ее других родственников с семейства астровых, людям, чувствительным к пыльце названных растений нельзя и пит чаи из календулы и ромашки. У таких пациентов существует риск возникновения синдрома оральной аллергии.

 

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Украина

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