Украина Утечка химикатов в реку не представляет опасности, - Винницкая ОГА

2019-06-10 19:00 351

В ОГА заявили, что среди химикатов не было опасных инсектицидов

Заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко заявил, что в результате ДТП в Погребищенском районе в водоемы попали 747 литров гербицидов и фунгицидов разного класса, однако среди них не было опасных инсектицидов, представляющих опасность для жизни людей. Об этом сообщает местное издание "Вежа".

Гижко подчеркнул, что информация об утечке в приток реки Рось инсектицида "Нурал-В", распространенная ранее в СМИ, не соответствует действительности.

"Все эти вещества (которые попали в водоемы, - ред.) - это вещества второго-третьего класса опасности. После использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день. По состоянию на 8 утра 10 июня в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму", - подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что такие нормы превышены только непосредственно на месте попадания гербицидов и фунгицидов в воду. Отмечается, что та часть водоема ограждена ограничительными лентами, а местное население предупредили об опасности.

Замглавы ОГА также сообщил, что жители населенного пункта - 457 жителей села - обеспечены питьевой водой. Чиновники обещают следить за уровнем загрязненности воды в круглосуточном режиме.

Кроме того, указано, что в притоке реки Рось и ближайших водоемах не зафиксирована гибель рыбы или другой фауны.

"Сейчас мы наблюдаем повышение температуры, поэтому рыба может погибнуть из-за недостаточности кислорода в воде. Но массового мора рыбы или лягушек мы не фиксируем. Если увидим мертвую рыбу - сначала выясним, от чего она погибла, а затем будем сообщать", - заявили в ОГА.

Напомним, из-за утечки химикатов в Винницкой области комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Белоцерковского района Киевской области приняла решение о прекращении работы водозабора с 23:00 9 июня, запаса воды для Белой Церкви хватит на одни сутки.

Ранее сообщалось,что в Винницкой области автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды реки Рось. Так, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся.

Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд с последующим утечкой в ​​речку Рось.