Украина Арестовали украинку, которая сдала 16-летнюю дочь в бордель за 40 тыс грн

2019-06-11 15:14 63

В Хмельницком сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили вопиющий случай торговли людьми.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, установлено, что жительница областного центра пыталась осуществить незаконную сделку и за 40 тыс грн сдать "в аренду" 16-летнюю дочь.

При этом она четко осознавала, что отдает своего ребенка в бордель для занятия проституцией или для любых других целей.

При получении половины оговоренной суммы средств злоумышленница разоблачена и задержана.

По данному факту открыто уголовное дело. В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств.