Украина Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС по безвизу

2019-06-11 16:30 255

Больше всего отказов украинские путешественники получили на польском участке сухопутной границы.

В 2018 году украинские граждане получили более 57 тысяч отказов во въезде в Евросоюз. Об этом 11 июня пишет пресс-служба ОО Европа без барьеров.

"По итогам 2018 года это был самый проблемный количественный показатель. В 2018 году украинцы получили 57 593 отказа во въезде на границах ЕС, это на 55% больше чем в прошлом году (37 114), и стали лидерами по этому показателю", - сообщили в организации.

46184 отказов украинцы получили на польском участке сухопутной границы. Двумя главными причинами отказов называются отсутствие подтверждающей цель визита и условия пребывания документации и отсутствие финансового обеспечения.

В некоторых случаях сотрудники пограничных служб отказывались принимать в качестве доказательства платежеспособности средства на карточке..

Сообщается, что рост отказов в 2018 году вполне ожидаемый, поскольку этот год стал первым полностью безвизовым. В 2019 году такого резкого роста отказов на границе уже не будет.

По польской статистике, в первом квартале этого года количество отказов украинцам составило 14 тысяч. В прошлом году за аналогичный период граждане Украине получили 11,9 отказов на въезд.

Ранее появилась статистика посещения украинцами европейских стран без виз. Интересно, что чаще всего украинцы ехали в Европу через польскую границу.

Также сообщалось, что украинцам не понадобится виза для посещения известного горячими источниками и тропическими дождевыми лесами государства в Карибском море.