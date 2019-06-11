Украина Украинцам рекомендовали не купаться на пляжах Одессы

2019-06-11 19:00 162

 

Украинцам рекомендовали воздержаться от купания на одесских пляжах из-за интенсивного роста водорослей. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

По данным специалистов, из-за интенсивного роста водорослей вода может быть загрязнена опасными веществами и микробами.

Также в Госслужбе назвали это явление аномальным и не рекомендовали купаться особенно детям.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей… Госслужба предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде", - говорится в сообщении.

Также в Госслужбе отметили, что в пищу лучше не употреблять морскую рыбу, мидии, креветки и другие морепродукты, выловленные на побережье.

Напомним, в в Одессе Черное море зацвело из-за дождей и жары.

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