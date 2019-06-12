Политика ЦИК зарегистрировал уже 118 кандидатов в Раду по одномандатным округам

2019-06-12 09:39 126

Вчера Центризбирком зарегистрировал еще 23 кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, всего по состоянию на вечер 11 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты, в т. ч. баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 111, выдвинутых политическими партиями - 7.

Комиссия отказала в регистрации кандидатами в народные депутаты Дубинскому Н.Н., выдвинутому в порядке самовыдвижения в ОИО №93; Кононенко А.Э. (ОИО №94) и Семенчеву И.И. (ОИО №183) в связи с отсутствием документов, указанных в ч. 2 ст. 55 избирательного закона.

Также на заседании комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 года № 919.

Зарегистрированы и 13 официальных наблюдателей от Национального Демократического Института Международных Отношений. Всего пока зарегистрированы 24 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций.