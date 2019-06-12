Политика Трамп заговорил о новой встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

2019-06-12 15:45 51

Лидер США Дональд Трамп заявил, что получил "теплое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына. 

Выступая перед журналистами, американский лидер допустил, что скоро может состояться его встреча с главой КНДР, однако не привел никаких подробностей.

Трамп подчеркнул, что Ким Чен Ын до сих пор сдерживал свои обещания не испытывать баллистические ракеты большой дальности или проводить подземные ядерные испытания, передает Reuters.

"Он сдержал свое слово передо мной. Это очень важно", − отметил президент США.

Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов к саммиту с лидером КНДР "в любое время".

Напомним, первые в истории переговоры лидеров США и КНДР состоялись в Сингапуре в июне прошлого года. По итогам переговоров было принято совместное заявление, согласно которому Пхеньян соглашается на ядерное разоружение, а Вашингтон предоставляет гарантии безопасности. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в Ханое. По итогам двухдневного саммита сторонам не удалось прийти к договоренностям.

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