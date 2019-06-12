Украина За месяц до выборов у Гройсмана срочно разработали новую формулу цены на газ

2019-06-12 12:15 318

После почти пяти лет повышения тарифов, Кабмин Гройсмана ( по удивительному стечению обстоятельств всего за месяц до выборов) оперативно разработал новую формулу расчета цены газа, который Нафтогаз продает населению и теплокоммунэнерго. 

Согласно постановлению №485 от 5 июня, опубликованому на Правительственном портале, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей должна соответствовать минимальному из четырех значений:

- средняя стоимость импортного газа, сложившаяся в процессе его растаможивания в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития);

- средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;

- средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению;

- цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

Ранее Кабмин обязал Нафтогаз уменьшить  цену газа на июнь для населения почти на тысячу гривен за 1000 кубометров (Цена кубометра газа должна стоить на 1 грн дешевле). В Нафтогазе ответили, что оптовая цена на газ и так уже снижена в соответствии с движением рынка.

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