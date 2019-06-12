Политика Гройсман назвал безумцами судей, приостановивших лицензию авиакомпании SkyUp

2019-06-12 15:14 99

Премьер Владимир Гройсман потребовал от Минюста решить вопрос продолжения работы авиакомпании SkyUp, у которой суд приостановил лицензию.

На сегодняшнем заседании Кабмина он резко прокомментировал соответствующее решение суда, отметив, что в материалах дела значится, что истец даже не был клиентом компании.

"Я не хочу влиять на украинские суды, но иногда некоторые индивидуумы судебной системы принимают решения, которые на голову не налазят", - сказал он.

Таким образом глава правительства отреагировал на решение Барышевского районного суда, который приостановили лицензию авиакомпании SkyUp.

"Уважая судебную власть, и не вмешиваясь в судебную системы, хочу сказать, что у некоторых индивидуумов есть конфликт со здравым смыслом. Мы начали создавать цифровую таможню, суд запретил… Мы начали привлекать инвестиции в государственное имущество - суд остановил нам это. Это все остановлено, это приводит к проблемам и отсутствию инвестиций", - отметил Гройсман.

Премьер поручил Минюсту подготовить по всем таким случаям персональное письмо ко всем органам судебной власти и на имя президента.

"Я буду все делать, чтобы новая Верховная Рада приняла правильные законы, чтобы мы получили судебную власть с высоким уровнем уважения общества", - сказал он.