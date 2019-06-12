Политика Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его

2019-06-12 19:30 111

Генеральный прокурор объяснил президенту, в каком случае может быть увольнение

Президент Владимир Зеленский инициировал увольнение Юрия Луценко, однако сам генеральный прокурор считает, что глав государства не имеет права на это.

Об этом он сказал в комментарии сайту theБабель.

Тем не менее, он уверен, что парламент не поддержит его увольнение.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", – заявил Луценко.

Отметим, что в представлении президента указывается, что увольнение связано с отсутствием у Луценко высшего юридического образования и соответствующего минимального пятилетнего опыта работы в сфере права, что четко регламентирует закон Украины.

Недавно генпрокурор рассказывал, когда подаст в отставку (если не уволят раньше), сославшись на норму закона. По его словам, после парламентских выборов он хочет уйти в политику.

В то же время политологи Дмитрий Васильев и Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" спрогнозировали, даст ли Рада согласие на увольнение Луценко. По их мнению, после провала голосований за отставки министров обороны и иностранных дел, а также главы СБУ, не стоит ждать от Рады чего-то другого.