Политика Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его

2019-06-12 19:30 111

 

Генеральный прокурор объяснил президенту, в каком случае может быть увольнение

Президент Владимир Зеленский инициировал увольнение Юрия Луценко, однако сам генеральный прокурор считает, что глав государства не имеет права на это.

Об этом он сказал в комментарии сайту theБабель.

Тем не менее, он уверен, что парламент не поддержит его увольнение.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", – заявил Луценко.

Отметим, что в представлении президента указывается, что увольнение связано с отсутствием у Луценко высшего юридического образования и соответствующего минимального пятилетнего опыта работы в сфере права, что четко регламентирует закон Украины.

Недавно генпрокурор рассказывал, когда подаст в отставку (если не уволят раньше), сославшись на норму закона. По его словам, после парламентских выборов он хочет уйти в политику.

В то же время политологи Дмитрий Васильев и Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" спрогнозировали, даст ли Рада согласие на увольнение Луценко. По их мнению, после провала голосований за отставки министров обороны и иностранных дел, а также главы СБУ, не стоит ждать от Рады чего-то другого.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Представитель Зеленского в Раде: Конституция будет изменена

2019-06-12 16:30 243

Зеленский в представлении назвал основную причину увольнения Луценко

2019-06-11 21:00 624

Зеленский внес в Раду представление на увольнение Луценко

2019-06-11 16:00 357

Эксперт раскритиковал планы Зеленского отложить рынок электроэнергии на год

2019-06-11 14:22 498

Еще новости в разделе "Политика"

Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его

2019-06-12 19:30 111

У Зеленского извинились за шутки о тарифах

2019-06-12 19:00 126

Жизнь без газа. США готовы помочь Украине подготовиться к прекращению транзита

2019-06-12 18:00 171

Климкин рассказал о действиях Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

2019-06-12 17:30 174
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его 2019-06-12 19:30 111
У Зеленского извинились за шутки о тарифах 2019-06-12 19:00 126
Жизнь без газа. США готовы помочь Украине подготовиться к прекращению транзита 2019-06-12 18:00 171
Климкин рассказал о действиях Украины в случае возвращения России в ПАСЕ 2019-06-12 17:30 174

Лента

20:00 Жара уйдет: синоптик сделал прогноз до конца месяца
19:30 Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его
19:00 У Зеленского извинились за шутки о тарифах
18:33 Украинские бойцы вплотную приблизились к Донецку
18:30 Рева о начислении пени за коммуналку: Полная дурня
18:00 Жизнь без газа. США готовы помочь Украине подготовиться к прекращению транзита
17:56 ГРОЙСМАН: КАБМИН ПРИНЯЛ НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НЕ РОСЛИ
17:30 Климкин рассказал о действиях Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
17:15 Три кандидата в нардепы уже покинули первую сотню партии "Слуга народа"
17:00 Чипирование налицо: украинцев хотят обязать открывать счета в банках