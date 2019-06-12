Украина Тепловой удар: как водителям уберечься от аномальной жары

2019-06-12 21:45 162

 

Синоптики сегодня ожидают абсолютный максимум температуры воздуха для июня в Украине. Есть несколько моментов, которые стоит учитывать водителям, чтобы уберечь себя от последствий перегрева и обезвоживания.

Специалисты сервиса «УкрАВТО» сообщили несколько полезных рекомендаций водителям, которым придется находиться под палящими лучами солнца и в условиях повышенной температуры воздуха. И в первую очередь стоит знать, как правильно пользоваться средствами, которые находятся в автомобиле, чтобы не нанести себе вред.

Во время жары снижается концентрация внимания. Говорят, что при температуре воздуха до 25 градусов, водитель хорошо контролирует ситуацию в течение 4-5 часов, а когда отметка термометра выше 30 — всего 1,5-2 часа;

Даже если у вас эффективный кондиционер или климат-контроль, делайте остановки каждые полтора-2:00 (организм реагирует не только на температуру в салоне, но и на улице);

Обезвоживание. Во время жары человек может терять до полулитра жидкости в час. Результатом может стать кислородное голодание мышц и мозга. Это ведет к снижению скорости реакции;

Перед дорогой выпейте томатного сока, за счет калия он поддержит водно-солевой баланс. Не ешьте перед дорогой сладостей и жирной пищи: сахар усиливает потоотделение, жирная пища замедляет обмен веществ. Захватите в дорогу бутылку питьевой воды;

Ослепительное солнце. Многие аварии летом происходят из-за бликов солнечных лучей и мгновенного ослепления водителя. В идеале — выезжать рано утром. Другой вариант — солнцезащитные поляризованные очки для водителей;

Направление обдува кондиционера или климат-контроля. Направляйте поток холодного воздуха в ноги, а не в лицо. Это поможет гораздо эффективнее бороться с жарой. Кожа ног очень чувствительна к перепаду температур: капилляры и нервные окончания активно участвуют в терморегуляции. Поэтому, создавая ногам приятную прохладу, Вы помогаете всему организму перестроиться и легче переносить жару.

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Украина

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