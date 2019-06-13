Политика Начальник Генштаба Хомчак анонсировал оптимизацию армии в ближайшее время

2019-06-13 09:40 207

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о планах "свести к оптимальному количеству" численность воинских частей. 

"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимального количества, которое должно быть.

Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", - рассказал военный в интервью "Радио Свобода".

При этом Хомчак уверяет, что речь не идет о сокращении количества воинских частей Вооруженных сил Украины.

Ранее Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак заверил, что затягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Генштаб: ВСУ не нужно разрешение на ответный огонь

2019-06-08 12:00 1296

видео Порошенко указал Зеленскому на "красные линии" и смертельную угрозу для бойцов ВСУ

2019-06-06 21:30 1092

документ ГПУ расследует сообщения о вероятности оккупации Румынией областей Украины

2019-06-03 10:11 780

Верховная Рада ввела новые воинские звания натовского образца

2019-05-30 15:45 1989

Еще новости в разделе "Политика"

Географический совет США официально переименовал столицу Украины

2019-06-13 12:14 54

фото Новый глава СБУ Баканов пояснил, как и почему его жена получила паспорт РФ

2019-06-13 11:42 105

У Зеленского озвучили неожиданный способ покупать газ в РФ

2019-06-13 10:12 237

Начальник Генштаба Хомчак анонсировал оптимизацию армии в ближайшее время

2019-06-13 09:40 207
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Географический совет США официально переименовал столицу Украины 2019-06-13 12:14 54
фото Новый глава СБУ Баканов пояснил, как и почему его жена получила паспорт РФ 2019-06-13 11:42 105
У Зеленского озвучили неожиданный способ покупать газ в РФ 2019-06-13 10:12 237
Начальник Генштаба Хомчак анонсировал оптимизацию армии в ближайшее время 2019-06-13 09:40 207

Лента

12:14 Географический совет США официально переименовал столицу Украины
фото 11:42 Новый глава СБУ Баканов пояснил, как и почему его жена получила паспорт РФ
11:13 В ЕС ввели новые правила для дронов - все беспилотники подлежат регистрации
10:41 Отдых у воды в этом месяце уже стоил жизни более чем сотне украинцев
10:40 Экс-регионал Атрошенко хочет через «Слугу народа» завести в Раду свою марионетку Татьяну Бойко
10:12 У Зеленского озвучили неожиданный способ покупать газ в РФ
09:40 Начальник Генштаба Хомчак анонсировал оптимизацию армии в ближайшее время
09:11 Вашингтон официально затребовал от Британии экстрадиции Джулиана Ассанжа
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 Министр Рева перед выборами заявил, что пеня за долги по коммуналке - это "дурня полная"