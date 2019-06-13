Политика Начальник Генштаба Хомчак анонсировал оптимизацию армии в ближайшее время

2019-06-13 09:40 207

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о планах "свести к оптимальному количеству" численность воинских частей.

"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимального количества, которое должно быть.

Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", - рассказал военный в интервью "Радио Свобода".

При этом Хомчак уверяет, что речь не идет о сокращении количества воинских частей Вооруженных сил Украины.

Ранее Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак заверил, что затягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет.