Политика Страницу Администрации президента в Facebook объединили с профилем Зеленского

2019-06-13 12:43 210

Администратор страницы АП в Facebook объединил ее со страницей "За Зеленского". В Соцсетях такое, казалось бы выгодное для пользователей, решение вызвало массу дискуссий.

Одни пользователи уверяют, что это прямо противорчит политике и общепринятым правилам Facebook. Другие парируют, мол, нарушения никакого в этом нет, достаточно только согласовать "слияние" с администрацией Соцсети.

"Есть ФБ-страница Администрации президента. АП – это не частная структура, а орган, который обеспечивает осуществление конституционных полномочий президента Украины. Эту страницу передали от АП предыдущего президента людям новоизбранного президента.

И я надеюсь, АП нынешнего президента передаст ее новому президенту тоже. Но я не понимаю, какого черта новая АП присоединила 180 тысяч человек, которые фолловили страницу "За Зеленского", к странице АП. Это как?", – сообщил управляющий партнер PlusOne DA Максим Саваневский.

"Представьте, если бы Парубий добавил своих фолловеров без их согласия к официальной странице Верховной Рады", – добавил он.

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