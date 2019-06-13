Политика Климкин назвал "реальные" сроки вступления в ЕС

2019-06-13 17:00 162

При наилучших раскладах Украина сможет вступить в Евросоюз в 2035 году, подсчитал министр.

Украина сможет вступить в Евросоюз не ранее 2035 года. Такой прогноз дал министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.

Климкин отметил, что из-за его слов, что через 5-10 лет Украины в ЕС не будет, "кто-то расстроился, кто-то протрезвел".

По его словам, в ближайшей перспективе скепсис большинства стран-членов ЕС к расширению блока вряд изменится к лучшему, но при удачном течении процессов после 2025-го у Украины "появится реальный шанс получить европерспективу".

"Амбициозно, но возможно. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Поэтому до тех пор мы должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев", - отметил он.

Как объясняет глава МИД, после этого начнутся так называемые предвступительные переговоры, которые из-за евробюрократии могут растянуться надолго.

По его словам, с момента подачи страной заявки на членство до его получения (при отсутствии проблем) в последнее время проходило в среднем 10-12 лет. "Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035. Амбициозно, но реально", - резюмировал он.

Напомним, в феврале вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют курс Украины в Европейский Союз и НАТО.

Экс-президент Петр Порошенко заявлял, что Киев сможет подать заявку на вступление в ЕС в 2023 году. А летом прошлого года Порошенко назвал целью Украины вступление в ЕС до 2025 года.