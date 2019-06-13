Политика Роспуск Рады: стало известно, когда КСУ огласит решение по указу Зеленского

2019-06-13 19:00 72

 

Конституционный суд Украины до 20 июня не примет решение о конституционности роспуска Верховной Рады.

По словам источника издания, проекта решения по этому делу пока нет. "Проекта решения пока нет... решение КС точно не примет до 20 июня, а скорее даже после", — отметил источник.

Ранее "Вести" сообщали о том, что Конституционный суд Украины начал рассмотрение конституционности роспуска Рады 11 июня. Также мы анализировали, как быстро рассмотрит КС указ о роспуске Рады.

Напомним также, что Владимир Зеленский заявил о том, что распускает парламент во время своей инаугурационной речи 20 мая. 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил досрочные выборы на 21 июля. Указ вступил в силу со дня опубликования — 23 мая.

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