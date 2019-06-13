Политика Лидеры ЕС заявят о непризнании паспортов, незаконно выданных Россией жителям Донбасса – журналист

2019-06-13 19:30 288

В проекте итогового документа предстоящего саммита лидеров Евросоюза содержится "довольно много" упоминаний о России, заявил брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Лидеры стран – членов Евросоюза в итоговом документе саммита заявят о непризнании паспортов, выданных Россией жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом в Twitter 13 июня сообщил брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Довольно много о России в проекте выводов участников саммита ЕС. Призыв освободить 24 моряков, захваченных возле Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв возобновить переговоры по Минским соглашениям", – написал журналист.

Саммит пройдет 20-21 июня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса. 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Луганской области Украины в упрощенном порядке. 30 апреля аналогичный паспортный центр, предназначенный для выдачи российских паспортов в упрощенном порядке жителям оккупированных районов Донецкой области Украины, открылся в Неклиновском районе Ростовской области.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. США и ЕС также осудили решение Путина.

27 апреля Путин заявил, что получение российского гражданства могут упростить для всех украинцев. 1 мая он подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для определенных категорий граждан Украины. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России немедленно его отменить.



