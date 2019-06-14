Украина Нафтогаз назвал реальные причины отмены переговоров Украина-ЕС-РФ по транзиту

2019-06-14 21:35 174

В Нафтогазе Украины сообщили, что трехсторонние переговоры между Украиной, Евросоюзом и Россией по транзиту газа после 2019 года откладываются. 

"К сожалению, как мы слышим, эта трехсторонняя встреча вновь откладывается. Ее не будет ни в июне, ни в июле, ни в августе. И только в сентябре российская сторона - будет готова обсуждать время следующей встречи", – сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Теперь Москва якобы ждет формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов, добавил он.

"Но на самом деле причина очевидна – после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными", – объяснил топ-менеджер Нафтогаза.

По его словам, похоже, что Россия ждет "переговорщиков", которые будут "сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон".

Как подчеркнул Витренко, сейчас украинская сторона должна объяснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как обманывали в 2009 году, а также что действенные меры – это прекращение строительства Северного потока – 2 и эффективное антимонопольное расследование по жалобе Нафтогаза против Газпрома.

"Украина должна также готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию", – говорит он.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-06-14 09:39 572462

Израильская авиация атаковала подземные укрытия боевиков ХАМАС

2019-06-13 14:16 414

фото Новый глава СБУ Баканов пояснил, как и почему его жена получила паспорт РФ

2019-06-13 11:42 633

У Зеленского озвучили неожиданный способ покупать газ в РФ

2019-06-13 10:12 1128

Еще новости в разделе "Украина"

Нафтогаз назвал реальные причины отмены переговоров Украина-ЕС-РФ по транзиту

2019-06-14 21:35 174

КАРТА Прогноз погоды на выходные: 15 и 16 июня в Украине будет жарко, на Западе - дожди

2019-06-14 18:28 255

фото Спустя 40 лет эксперты установили, что смерть композитора Ивасюка не была самоубийством

2019-06-14 16:29 357

фото Под Донецком обнаружили запрещенные мины с иностранной маркировкой

2019-06-14 15:37 462
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Нафтогаз назвал реальные причины отмены переговоров Украина-ЕС-РФ по транзиту 2019-06-14 21:35 174
КАРТА Прогноз погоды на выходные: 15 и 16 июня в Украине будет жарко, на Западе - дожди 2019-06-14 18:28 255
фото Спустя 40 лет эксперты установили, что смерть композитора Ивасюка не была самоубийством 2019-06-14 16:29 357
фото Под Донецком обнаружили запрещенные мины с иностранной маркировкой 2019-06-14 15:37 462

Лента

фото 22:12 27-летняя Оливия Калпо признана самой желанной девушкой мира
21:35 Нафтогаз назвал реальные причины отмены переговоров Украина-ЕС-РФ по транзиту
видео 20:29 Морпехи США показали невероятный одновременный взлет армии конвертопланов
фото + видео 19:32 Пентагон выложил в открытый доступ видео, раскрывающее правду об атаках на танкеры
19:28 23 июня в Национальной оперетте можно посмотреть романтическую комедию "На краю света..."
18:55 У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского
КАРТА 18:28 Прогноз погоды на выходные: 15 и 16 июня в Украине будет жарко, на Западе - дожди
17:33 Главным тренером лондонского "Челси" стал его игрок Френк Лэмпард
фото 16:29 Спустя 40 лет эксперты установили, что смерть композитора Ивасюка не была самоубийством
фото 15:37 Под Донецком обнаружили запрещенные мины с иностранной маркировкой