Украина Нафтогаз назвал реальные причины отмены переговоров Украина-ЕС-РФ по транзиту

2019-06-14 21:35 174

В Нафтогазе Украины сообщили, что трехсторонние переговоры между Украиной, Евросоюзом и Россией по транзиту газа после 2019 года откладываются.

"К сожалению, как мы слышим, эта трехсторонняя встреча вновь откладывается. Ее не будет ни в июне, ни в июле, ни в августе. И только в сентябре российская сторона - будет готова обсуждать время следующей встречи", – сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Теперь Москва якобы ждет формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов, добавил он.

"Но на самом деле причина очевидна – после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными", – объяснил топ-менеджер Нафтогаза.

По его словам, похоже, что Россия ждет "переговорщиков", которые будут "сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон".

Как подчеркнул Витренко, сейчас украинская сторона должна объяснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как обманывали в 2009 году, а также что действенные меры – это прекращение строительства Северного потока – 2 и эффективное антимонопольное расследование по жалобе Нафтогаза против Газпрома.

"Украина должна также готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию", – говорит он.