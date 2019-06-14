Политика Гройсман заявил, что намерен остаться премьером даже после выборов в Раду

2019-06-14 11:14 111

Действующий премьер и лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман намерен претендовать на кресло премьер-министра в случае прохождения в Верховную Раду.

"Почти 8,13% людей хотят, чтобы Гройсман был следующим премьер-министром. Мое прохождение в Раду дает возможность привести профессиональную команду и нести ответственность. И тогда я смогу претендовать на должность премьер-министра", - сказал Гройсман в эфире ток-шоу "Право на владу" .

Он также напомнил, что в 2016 году возглавить правительство предлагали нескольким политикам, но тогда государство переживало сложные времена, поэтому они отказались. Напомним, Владимир Гройсман возглавил избирательный список партии "Украинская стратегия Гройсмана" на досрочных парламентских выборах. Кроме него, в пятерку вошли еще четверо чиновников Кабмина: три министра (образования - Лилия Гриневич, министр Кабмина - Александр Саенко и культуры - Евгений Нищук), а также заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.