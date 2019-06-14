Мир Советник Трампа по нацбезопасности увидел новую возможность в президентстве Зеленского

2019-06-14 12:15 243

Избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, написал в Twitter советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон.

Советник сообщил, что провел встречу с спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, в ходе которой обсудил ситуацию в Украине.

"Избрание президентом Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе - ключевого шага в улучшении отношений между США и Россией", - отметил Болтон.

Также он подчеркнул, что крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и приняла серьезное участие в урегулировании конфликта.