Политика Нападение на танкеры в Оманском заливе: Иран жестко ответил на обвинения США

2019-06-14 13:16 237

Согласно разведывательной информации, ответственность за нападения на два танкера вблизи Ормузского пролива лежит на Тегеране, заявил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге.

"По оценке правительства США, Исламская Республика Иран ответственна за нападения, которые произошли в Оманском заливе", - заявил Помпео.

Эта оценка основана, в частности, на разведывательной информации относительно использованного оружия и подобных атак в прошлом.

Помпео также отметил, что эти атаки является угрозой миру в регионе. Между тем, он не сообщил деталей совершенного нападения и обстоятельств инцидента.

В свою очередь официальный Тегеран назвал необоснованными обвинения США по поводу нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

"Иран категорически отвергает необоснованные обвинения США в связи с инцидентами с нефтяными танкерами, произошедшими 13 июня (в Оманском заливе), и осуждает их самым решительным образом", − говорится в заявлении постоянного представительства Ирана в ООН.

Также иранская миссия в ООН обвинила США и их региональных союзников, в том числе Саудовскую Аравию и ОАЭ, в "разжигании войны".

Напомним, 13 июня в Оманском заливе близ Ормузского пролива загорелись два танкера - Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, и Kokuka Courageous, владельцем которого является немецкая компания Bernhard Schulte Shipmanagement. С танкеров эвакуировали 44 члена экипажа.