Украина фото Под Донецком обнаружили запрещенные мины с иностранной маркировкой

2019-06-14 15:37 120

Военнослужащие сил ООС при обустройстве передовых позиций в районе Марьинки, недалеко от оккупированного Донецка, обнаружили и обезвредили более 40 мин. 

"Военнослужащие отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, входящей в состав Объединенных сил, при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка обнаружили и обезвредили более 40 мин.

При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства", - указали в штабе.

В пресс-центре ООС указали, что в соответствии с Оттавской конвенцией применение противопехотных мин как одного из средств войны запрещено.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Советник Трампа по нацбезопасности увидел новую возможность в президентстве Зеленского

2019-06-14 12:15 240

КАРТА Что сейчас происходит в зоне оос на Донбассе

2019-06-14 10:13 315

ООН: За время конфликта на Донбассе погибли 3300 мирных жителей

2019-06-13 18:30 552

Порошенко сделал абсолютно неожиданное заявление по блокаде Донбасса

2019-06-11 12:14 1389

Еще новости в разделе "Украина"

фото Спустя 40 лет эксперты установили, что смерть композитора Ивасюка не была самоубийством

2019-06-14 16:29 66

фото Под Донецком обнаружили запрещенные мины с иностранной маркировкой

2019-06-14 15:37 120

В Киеве раскрыта масштабная схема мошенничества при аренде квартир

2019-06-14 12:43 615

КАРТА Что сейчас происходит в зоне оос на Донбассе

2019-06-14 10:13 315
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото Спустя 40 лет эксперты установили, что смерть композитора Ивасюка не была самоубийством 2019-06-14 16:29 66
фото Под Донецком обнаружили запрещенные мины с иностранной маркировкой 2019-06-14 15:37 120
В Киеве раскрыта масштабная схема мошенничества при аренде квартир 2019-06-14 12:43 615
КАРТА Что сейчас происходит в зоне оос на Донбассе 2019-06-14 10:13 315

Лента

фото 16:29 Спустя 40 лет эксперты установили, что смерть композитора Ивасюка не была самоубийством
фото 15:37 Под Донецком обнаружили запрещенные мины с иностранной маркировкой
15:00 Обзор ставок букмекеров: у “Оппоблока” Ахметова открывается второе дыхание
фото 14:45 Азар подписал контракт с Реалом и получил футболку без номера
14:34 В Украине вскрыли производство «гаражных» онкопрепаратов
14:12 Около США скоро появится гигантская бескислородная зона - все живое вымрет
13:44 Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил об отставке
13:16 Нападение на танкеры в Оманском заливе: Иран жестко ответил на обвинения США
12:43 В Киеве раскрыта масштабная схема мошенничества при аренде квартир
12:15 Советник Трампа по нацбезопасности увидел новую возможность в президентстве Зеленского