Украина фото Под Донецком обнаружили запрещенные мины с иностранной маркировкой

2019-06-14 15:37 120

Военнослужащие сил ООС при обустройстве передовых позиций в районе Марьинки, недалеко от оккупированного Донецка, обнаружили и обезвредили более 40 мин.

"Военнослужащие отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, входящей в состав Объединенных сил, при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка обнаружили и обезвредили более 40 мин.

При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства", - указали в штабе.

В пресс-центре ООС указали, что в соответствии с Оттавской конвенцией применение противопехотных мин как одного из средств войны запрещено.