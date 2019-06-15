Украина Импортный газ для Украины подешевел

2019-06-15 12:00 162

В мае средняя цена импортного газа составила 5681,5 гривен или 215,2 доллара за тысячу кубометров.

В мае средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины снизилась на 7,9%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли Украины в пятницу, 14 июня.

Согласно опубликованным данным, в мае средняя цена импортного газа составила 5681,5 гривен или 215,2 доллара за тысячу кубометров.

Таким образом, средняя цена в мае снизилась на 7,9% в сравнении с апрелем, когда она составляла 5963,5 гривен или 233,5 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, в Европе цена на газ упала до минимума за три года. Рост мощности ветроэнергетики уменьшил спрос на газ для электростанций. Также на высоком уровне поставки СПГ из США.

Ранее в пятницу стало известно, что Нафтогаз снизил цену природного газа для населения и других потребителей в июне на 7,3% – до 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).