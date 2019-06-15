Политика Трамп пригласил Зеленского в США - посольство

2019-06-15 10:30 57

 

В последнем письме Трампа Зеленскому содержится приглашение нанести визит в Вашингтон. Когда именно такой визит может состояться, не уточняется.

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Вашингтон. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook в пятницу, 14 июня.

 В сообщении сказано, что посол Украины Валерий Чалый выступил с вступительным словом на седьмом ежегодном саммите рабочей группы Украина - США, который был организован в Вашингтоне Центром американско-украинских отношений.

"Последнее письмо президента США Дональда Трампа, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, с приглашением совершить визит в Вашингтон, является сигналом поддержки Украины, ее территориальной целостности и курса евроатлантической интеграции", - заявил посол. Тем не менее, когда именно такой визит может состояться, в письме не уточняется. На саммите выступил также спецпредставитель США Курт Волкер.

Как сказано в сообщении на странице посольства, он "подчеркнул неизменность политики США в поддержке Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и курса реформ". Ранее Чалый сообщил, что встреча президентов двух стран должна состояться в ближайшие месяцы.

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