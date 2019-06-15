Политика Стало известно, когда КСУ продолжит рассмотрение конституционности роспуска Рады

2019-06-16 10:30 132

 

Конституционный суд Украины продолжить рассматривать законность указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VII созыва во вторник, 18 июня. Об этом свидетельствует план работы суда на следующую неделю, опубликованный на сайте КСУ.

Вопрос о роспуске Рады стоит вторым в плане суда на вторник.

Стоит упомянуть, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента текущего созыва прямо во время инаугурационной речи в сессионном зале Верховной Рады в понедельник, 20 мая. Позже был издан соответствующий указ.

После этого 62 народных депутата подали конституционное представление в КСУ относительно соответствия Конституции Украины Указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

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