Политика Православные христиане сегодня отмечают День святой Троицы

2019-06-16 10:13 156

 

Сегодня, 16 июня православные отмечают День святой Троицы, который в народе называют просто Троица.

Поскольку праздник отмечают на пятидесятый день после Пасхи, он имеет еще одно название - Пятидесятница.

Троица - это день, который символизирует восхождение Духа Святого к ученикам Иисуса Христа. Это произошло в годовщину еврейской Пятидесятницы, то есть праздника в честь принятия Синайского законодательства.

На День святой Троицы апостолам, Божией Матери и другим верующим появился Святой Дух, осветив своим сиянием души каждого.

Этот Дух пришел на землю в образе огненных языков, показав путь апостолам для их проповедей учения Иисуса.

После этого апостолы смогли говорить на тех языках, которые раньше не знали. Они обратились к людям, призвав их к покаянию во имя спасения. Затем апостолы совершили обряд крещения.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине сегодня впервые официально отмечают День отца

2019-06-16 10:18 186

Миссия МВФ прекратила работу в Украине: в Кабмине подтвердили

2019-05-22 17:30 1170

Уже не пешком: Зеленский на второй день отправился на работу на Mercedes

2019-05-21 17:00 2634

фото Зеленский дважды поздравил страну с Днем вышиванки - на украинском и русском языках

2019-05-16 12:15 918

Еще новости в разделе "Политика"

США приняли важное решение по военной помощи для Украины

2019-06-16 12:00 213

Стало известно, когда КСУ продолжит рассмотрение конституционности роспуска Рады

2019-06-16 10:30 138

Крымчан при въезде на материковую Украину будут опрашивать

2019-06-16 10:14 138

Православные христиане сегодня отмечают День святой Троицы

2019-06-16 10:13 156
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

США приняли важное решение по военной помощи для Украины 2019-06-16 12:00 213
Стало известно, когда КСУ продолжит рассмотрение конституционности роспуска Рады 2019-06-16 10:30 138
Крымчан при въезде на материковую Украину будут опрашивать 2019-06-16 10:14 138
Православные христиане сегодня отмечают День святой Троицы 2019-06-16 10:13 156

Лента

12:00 США приняли важное решение по военной помощи для Украины
фото 11:30 Телеведущий Дмитрий Комаров тайно женился
11:15 Пенсии в Украине: кому и насколько увеличат выплаты
10:47 Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери
10:35 Троица 2019: что категорически нельзя делать
10:30 Стало известно, когда КСУ продолжит рассмотрение конституционности роспуска Рады
10:18 В Украине сегодня впервые официально отмечают День отца
10:14 Крымчан при въезде на материковую Украину будут опрашивать
10:13 Православные христиане сегодня отмечают День святой Троицы
10:00 Украина - Южная Корея 3:1: смотреть видео голов финала чемпионата мира по футболу U-20