Политика Крымчан при въезде на материковую Украину будут опрашивать

2019-06-16 10:14 141

При въезде жителей Крыма на материковую Украину в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будут проводить мониторинг целей поездок. Об этом рассказал первый заместитель главы МинВОТ Юсуф Куркчи.

"Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции", - цитирует Радио Свобода слова Куркчи. По словам чиновника, его ведомство при предварительных мониторингах установило, что основная часть крымчан обращается по решению проблем документирования, другая - за получением медицинских услуг, и определенная категория людей связана с обучением.

Чиновник отметил, что "очень мало людей пересекает админграницу, чтобы поехать на отдых или по другим делам".

По информации министерства, подобный мониторинг уже проводили в прошлом году.