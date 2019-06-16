Украина Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери

2019-06-16 10:47 120

 

15 июня боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня и получили мощный ответ бойцов ВСУ: один оккупант ликвидирован.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, противник четыре раза бил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 15 июня одного оккупанта были уничтожены", - отмечают украинские военные.

С начала текущих суток россияне и наемники уже трижды обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

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