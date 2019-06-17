Украина фото После переезда Зеленского Администрацию президента перестроят в музей

2019-06-17 08:12 63

Новый музей могут открыть в здании Администрации президента.

Как сообщил телеканалу Украина глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан, команда нового президента предложила создать в здании на улице Банковой музей государственности. "Ведь такого музея в Украине нет", – отметил Богдан.

Глава администрации отметил, что также рассматриваются другие варианты использования помещений. "Можно, конечно, продать здание, а деньги вернуть в бюджет", – сказал он.

Богдан заявил, что Зеленский планирует переехать в офис европейского типа – пространство в нем должно быть открытым, со стеклянными перегородками.

Напомним, ранее у здания Администрации президента установили прокат велосипедов. Кроме того, стало известно, что Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.

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