Украина фото После переезда Зеленского Администрацию президента перестроят в музей

2019-06-17 08:12 63

Новый музей могут открыть в здании Администрации президента.

Как сообщил телеканалу Украина глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан, команда нового президента предложила создать в здании на улице Банковой музей государственности. "Ведь такого музея в Украине нет", – отметил Богдан.

Глава администрации отметил, что также рассматриваются другие варианты использования помещений. "Можно, конечно, продать здание, а деньги вернуть в бюджет", – сказал он.

Богдан заявил, что Зеленский планирует переехать в офис европейского типа – пространство в нем должно быть открытым, со стеклянными перегородками.

Напомним, ранее у здания Администрации президента установили прокат велосипедов. Кроме того, стало известно, что Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.