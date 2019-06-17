Политика В Евросоюзе признали, что нормальных отношений с РФ не получится

2019-06-17 13:45 138

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на конференции по внешней политике и политике безопасности заявил, что европейским странам следует поддерживать с РФ менее близкие отношения, чем прежде.

“Надежды на партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались”, - отметил Штайнмайер.

По его словам, обе стороны в настоящее время испытывают "глубокое разочарование".

Значительное влияние на отношения Европы и России оказывает продолжающийся конфликт на востоке Украины, а также аннексия украинского полуострова Крыма. С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме", подчеркнул Штайнмайер.

Напомним, Штайнмайер еще в 2017 году констатировал существование напряженности в отношениях между Россией и Германией, и причиной тому, по его мнению, послужила агрессия РФ на Донбассе и аннексия Крыма.