Украина ГосЧС предупредила украинцев о подъеме уровня воды в реках до 1,6 м

2019-06-17 12:44 156

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о подъеме уровней воды в реках во Львовской области, а также в реках, малых водотоках и в верховьях рек Закарпатья. 

По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 17 июня на реках бассейна Сяна, Днестра (Львовская обл.) и на украинском участке Дуная возле г. Вилково сохранится уровень воды на опасной отметке 155-160 см над нулем поста, будет наблюдаться подтопления низменных незаселенных участков города.

На реках бассейна Сяна, Днестра (Львовская обл.) ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,2 - 1,2 м, без негативных последствий.

В то же время на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области, в местах прохождения крупных дождей и сильных ливней, ожидается быстротечное повышение уровней воды на 0,5 - 1,0 м, без отрицательных последствий.

При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. На малых водотоках - резкое мимолетное повышение уровней воды, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков.

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ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-06-17 08:39 572921

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